Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 1:51 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 1:51 PM IST

    മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ട​ൽ​ത്തീ​രം ശു​ചീ​ക​രി​ച്ചു

    മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ട​ൽ​ത്തീ​രം ശു​ചീ​ക​രി​ച്ചു
    മ​ഹ്ബൂ​ല​യി​ൽ ക​ട​ൽ​ത്തീ​രം ശു​ചീ​ക​രി​ച്ച കു​വൈ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റം കു​വൈ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി

    വാ​ട്സ്ആ​പ് ഗ്രൂ​പ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി​യോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റ​വും കു​വൈ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി വാ​ട്സ്ആ​പ് ഗ്രൂ​പ്പും സം​യു​ക്ത​മാ​യി മ​ഹ്ബൂ​ല​യി​ൽ ക​ട​ൽ​ത്തീ​രം ശു​ചീ​ക​രി​ച്ചു. മു​പ്പ​തോ​ളം പേ​ര് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ശു​ചീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് സെ​ക്ര​ട​റി ആ​ന്റോ, ഉ​മ്മ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    യോ​ഗ​ത്തി​ന് ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് റോ​ഷ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റം വ​ഹി​ക്കു​ന പ​ങ്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ഷാ​രോ​ൺ തോ​മ​സ് എ​ടാ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​സി വ​ട​ക്കേ​ടം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ട​ൽ​ത്തീ​രം ശു​ചീ​ക​രി​ച്ചു

    TAGS:Kuwait Newsmalayali koottayma sangamgulf news malayalam
    News Summary - The sea was cleaned under the leadership of the Malayali Koottayma
