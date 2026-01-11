Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 10:21 AM IST

    ഇ​ട​യ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​വു​മാ​യി തി​രു​വ​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ

    ത​ണു​പ്പ് പ്ര​തി​രോ​ധ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ഭ​ക്ഷ​ണ​കി​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    ഇ​ട​യ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​വു​മാ​യി തി​രു​വ​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ
    തി​രു​വ​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യ​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ത​ണു​പ്പു​കാ​ല​ത്ത് മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു​താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​യ​ൻ​മാ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​വു​മാ​യി തി​രു​വ​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ.

    സം​ഘ​ട​ന നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​യ​ൻ​മാ​ർ​ക്ക് ത​ണു​പ്പ് പ്ര​തി​രോ​ധ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ഭ​ക്ഷ​ണ​കി​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ഇ​ട​യ​ൻ​മാ​രെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ​ഹാ​യ​കൈ​മാ​റ്റ​മെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ ഉ​ൾ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ജെ​യിം​സ് വി ​കൊ​ട്ടാ​രം, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബൈ​ജു ജോ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷി​ജു ഓ​ത​റ, ഫി​ലി​പ്പ് ജോ​ർ​ജ്, റെ​ജി കോ​രു​ത്, റെ​ജി കെ ​തോ​മ​സ്, ടി​ൻ​സി ഇ​ടി​ക്കു​ള, ജി​ജി നൈ​നാ​ൻ, ബി​നു ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

