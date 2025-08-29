Begin typing your search above and press return to search.
    വേ​ന​ൽ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്; സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നുമു​ത​ൽ പു​റംതൊ​ഴി​ൽ നിയന്ത്ര​ണം നീ​ങ്ങും

    പ​ക​ൽ ബൈ​ക്ക് ഡെ​ലി​വ​റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് വേ​ന​ൽ ക്കാലം അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്. അ​ടു​ത്ത​മാ​സ​ത്തോ​ടെ ക​ന​ത്ത ചൂ​ടി​ന് കു​റ​വു​ണ്ടാ​കും. ഇ​തോ​ടെ പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും പി​ൻ​വ​ലി​ക്കും.

    ജൂ​ൺ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31 വ​രെ​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്തെ പു​റം തൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഉ​ള്ള​ത്. ക​ടു​ത്ത വേ​ന​ൽ​ച്ചൂ​ടി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു വ​രെ തു​റ​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ണ് നി​രോ​ധ​നം. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളി​ലെ ഡെ​ലി​വ​റി​ക്കും വി​ല​ക്ക് വ​ന്ന​ത്.

    വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ ഓ​ർ​ഡ​ർ ഡെ​ലി​വ​റി ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് ചെ​യ്ത മോ​ട്ടോ​ർ​സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റും പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​റും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ ഇ​വ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പ​ഴ​യ രൂ​പ​ത്തി​ലാ​കും. അ​തേ​സ​മ​യം, ഹൈ​വേ​ക​ളി​ലും റി​ങ് റോ​ഡു​ക​ളി​ലും ഇ​വ​ർ​ക്ക് വി​ല​ക്ക് തു​ട​രും.

    നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ 64 ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 2015ലാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്ത് വേ​ന​ൽ കാ​ലം അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല​ കു​റ​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങും. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ലും ന​വം​ബ​ർ പ​കു​തി വ​രെ​യും രാ​ജ്യ​ത്ത് മി​ത ശീ​തോ​ഷ്​​ണ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കും. ന​വം​ബ​റോ​ടെ ത​ണു​പ്പ് കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കും.

    News Summary - The restrictions on outdoor activities will be lifted from September 1st, towards the end of the summer.
