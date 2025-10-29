ഖുർആൻ വിശ്വമാനവികതക്കായി അവതരിച്ചത് -ഫൈസൽ അസ്ഹരിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഖുർആൻ വിശ്വമാനവികതയിലും ഏക ദൈവ വിശ്വാസത്തിലും ഊന്നിയാണ് ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും മറ്റുവേദങ്ങളിലെ മൂല്യങ്ങളെ സത്യപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും വാഗ്മിയുമായ ഫൈസൽ അസ്ഹരി. കെ.ഐ.ജി നടത്തിവരുന്ന ‘വെളിച്ചമാണ് ഖുർആൻ’കാമ്പയിനോടനുബന്ധിച്ച് ഫഹാഹീൽ ഏരിയ സംഘടിപ്പിച്ച ചർച്ച സംഗമത്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു.
പ്രകൃതിയും വായുവും വെളിച്ചവും എല്ലാവർക്കും അർഹതപ്പെട്ടപോലെ ഖുർആനും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി ഇറക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും അത് പൊതുസ്വത്താണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഫഹാഹീൽ യൂനിറ്റി സെന്ററിൽ നടന്ന ചർച്ചാ സംഗമത്തിൽ ഏരിയ പ്രസിഡണ്ട് അബ്ദുൽ ജലീൽ കെ.എ.അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഖുർആനിന് ഇത്രത്തോളം വെളിച്ചമുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഈ വെളിച്ചം എല്ലാവരിലും പ്രസരിക്കട്ടെ എന്നും എഴുത്തുകാരൻ പ്രേമൻ ഇല്ലത്ത് സൂചിപ്പിച്ചു. ഫൈസൽ മഞ്ചേരി, അനിയൻ കുഞ്ഞ് പാപ്പച്ചൻ, ബാബു സജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
ആർ.പി. അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ ഖുർആനിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിച്ചു. പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ഐ.കെ. അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സ്വാഗതവും സെക്രട്ടറി കെ.വി. ഫവാസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
