Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഖു​ർ​ആ​ൻ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 12:08 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 12:08 PM IST

    ഖു​ർ​ആ​ൻ വി​ശ്വ​മാ​ന​വി​ക​ത​ക്കാ​യി അ​വ​ത​രി​ച്ച​ത് -ഫൈ​സ​ൽ അ​സ്ഹ​രി

    text_fields
    bookmark_border
    ഖു​ർ​ആ​ൻ വി​ശ്വ​മാ​ന​വി​ക​ത​ക്കാ​യി അ​വ​ത​രി​ച്ച​ത് -ഫൈ​സ​ൽ അ​സ്ഹ​രി
    cancel
    camera_alt

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ കെ.​ഐ.​ജി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ’ ച​ർ​ച്ച സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഫൈ​സ​ൽ അ​സ്ഹ​രി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഖു​ർ​ആ​ൻ വി​ശ്വ​മാ​ന​വി​ക​ത​യി​ലും ഏ​ക ദൈ​വ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലും ഊ​ന്നി​യാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​റ്റു​വേ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ സ​ത്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​നും വാ​ഗ്മി​യു​മാ​യ ഫൈ​സ​ൽ അ​സ്ഹ​രി. കെ.​ഐ.​ജി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ‘വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ’​കാ​മ്പ​യി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഏ​രി​യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ർ​ച്ച സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​കൃ​തി​യും വാ​യു​വും വെ​ളി​ച്ച​വും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട​പോ​ലെ ഖു​ർ​ആ​നും എ​ല്ലാ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി ഇ​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്നും അ​ത് പൊ​തു​സ്വ​ത്താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റി സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ചാ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ കെ.​എ.​അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഖു​ർ​ആ​നി​ന് ഇ​ത്ര​ത്തോ​ളം വെ​ളി​ച്ച​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ വ​ള​രെ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും ഈ ​വെ​ളി​ച്ചം എ​ല്ലാ​വ​രി​ലും പ്ര​സ​രി​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ പ്രേ​മ​ൻ ഇ​ല്ല​ത്ത് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ഫൈ​സ​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി, അ​നി​യ​ൻ കു​ഞ്ഞ് പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ, ബാ​ബു സ​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ആ​ർ.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ ഷു​ക്കൂ​ർ ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ നി​ന്ന് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഐ.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി. ഫ​വാ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait Newsqurangulf news malayalam
    News Summary - The Quran was revealed for the benefit of the world - Faisal Ashari
    Similar News
    Next Story
    X