Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഖു​ർ​ആ​ൻ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 9:52 AM IST

    ഖു​ർ​ആ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് സ​മ​ത്വ ദ​ർ​ശ​നം –ഐ.​ഐ.​സി ഇ​ഫ്താ​ർ മീ​റ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഖു​ർ​ആ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് സ​മ​ത്വ ദ​ർ​ശ​നം –ഐ.​ഐ.​സി ഇ​ഫ്താ​ർ മീ​റ്റ്
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാഹി സെൻറ​ർ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സാ​ജി​ദ്

    റ​ഹ്മാ​ൻ ഫാ​റൂ​ഖി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഇ​ഫ്താ​ർ​ സം​ഗ​മം ഔ​ക്കാ​ഫ് ജാ​ലി​യാ​ത്ത് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ശൈ​ഖ് ഫാ​യി​സ് റി​സ്കാ​ൻ അ​ൽ റ​ഷീ​ദി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഐ.​ഐ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ല​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.​

    ഇ​ഫ്താ​ർ​ സം​ഗ​മ സ​ദ​സ്സ്

    ഔ​ക്കാ​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി സാ​ജി​ദ് റ​ഹ്മാ​ൻ ഫാ​റൂ​ഖി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മ​നു​ഷ്യ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ലും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ലും സ​മ​ത്വ​ത്തി​ലും ഊ​ന്നി​യ ജീ​വ​ത ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വം​ശ, വ​ർ​ഗ വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ജാ​തീ​യ ഉ​ച്ഛ​നീ​ച​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളെ​യും ഖു​ർ​ആ​ൻ ക​ഠി​ന​മാ​യി നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. ദൈ​വ സൃ​ഷ്ടി​പ്പി​ലെ ഉ​ന്ന​ത​ൻ ബു​ദ്ധി​യും തി​രി​ച്ച​റി​വും ന​ൽ​ക​പ്പെ​ട്ട മ​നു​ഷ്യ​നാ​ണ്. വി​ശ്വാ​സ-​ക​ർ​മ - സ്വ​ഭാ​വ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ന​ന്മ​യു​ടെ​യും നീ​തി​യു​ടെ​യും പ​ക്ഷ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് ഈ ​ലോ​ക​ത്ത് ശാ​ന്തി​ദാ​യ​ക​മാ​യ ജീ​വി​ത​വും മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​രം സ്വ​ർ​ഗ​ത്തി​ലെ നി​ത്യ​വാ​സ​വും ഖു​ർ​ആ​ൻ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. സാ​ജി​ദ് റ​ഹ്മാ​ൻ ഫാ​റൂ​ഖി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.​ഔ​ക്കാ​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, ഡോ. ​അ​മീ​ർ അ​ഹ്മ​ദ്, അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ അ​ൻ​സാ​രി, സി​ദ്ദീ​ഖ് മ​ദ​നി എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സീ​ഡി​യം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി യൂ​നു​സ് സ​ലീം സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​യ്യൂ​ബ് ഖാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​സ്ഹ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഖി​റാ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:equalityIftar MeetquranIICpresents
    News Summary - The Quran presents a vision of equality – IIC Iftar Meet
    Similar News
    Next Story
    X