Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 12:12 PM IST

    ‘വെളിച്ചമാണ് ഖുർആൻ’ കെ.ഐ.ജി കാമ്പയിന് ഇന്ന് തുടക്കം

    ‘വെളിച്ചമാണ് ഖുർആൻ’ കെ.ഐ.ജി കാമ്പയിന് ഇന്ന് തുടക്കം
    ‘വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ’ കെ.​ഐ.​ജി കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഫൈ​സ​ൽ

    മ​ഞ്ചേ​രി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ‘വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഗ്രൂ​പ് (കെ.​ഐ.​ജി) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഖു​ർ​ആ​ൻ സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​കും.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10 മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴു വ​രെ​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ. ല​ഘു​ലേ​ഖ വി​ത​ര​ണം, വാ​ട്‍സാ​പ് സ്റ്റാ​റ്റ​സ്, വീ​ഡി​യോ​ക​ൾ, യൂ​നി​റ്റ് ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ, ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്കു​ക​ൾ, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്വി​സ്, സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കാ​മ്പ​യി​ൻ കാ​ല​ത്ത് ന​ട​ത്തും.

    ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി സ​ഭ​യു​ടെ നി​ര​ണം ഭ​ദ്രാ​സ​ന മെ​ത്രാ​പ്പോലീ​ത്ത ഡോ. ​ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് മോ​ർ കൂ​റി​ലോ​സ്, ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി കേ​ര​ള അ​മീ​ർ പി. ​മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    സാ​ൽ​മി​യ അ​ൽ ന​ജാ​ത്ത് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കെ.​ഐ.​ജി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​വ​ർ സ​ഈ​ദ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മ​ദീ​നി ഖു​ർ​ആ​ൻ ക്ലാ​സ് ന​ട​ത്തി. കാ​മ്പ​യി​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​യാ​സ് ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫി​റോ​സ് ഹ​മീ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ബി​ക് യൂ​സ​ഫ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

