Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right‘വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 10:43 AM IST

    ‘വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ’ കെ.​ഐ.​ജി സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ ച​ർ​ച്ച​സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    ‘വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ’ കെ.​ഐ.​ജി സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ ച​ർ​ച്ച​സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    'വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ'​കാ​മ്പ​യി​നോ​ടാ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു കെ.​ഐ.​ജി സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ർ​ച്ച സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഫൈ​സ​ൽ അ​സ്ഹ​രി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ‘വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഗ്രൂ​പ് (കെ.​ഐ.​ജി) ന​ട​ത്തു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നോ​ടാ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ ച​ർ​ച്ച​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ​ണ്ഡി​ത​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ഫൈ​സ​ൽ അ​സ്ഹ​രി പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഖു​ർ​ആ​ൻ മു​സ്‍ലി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി അ​വ​ത​രി​ച്ച വേ​ദ ഗ്ര​ന്ഥ​മ​ല്ലെ​ന്നും, അ​ത് സ​ർ​വ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കും നേ​ർ​മാ​ർ​ഗം കാ​ണി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ത​രി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സാ​ൽ​മി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റി​ഷ്ദി​ൻ അ​മീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.


    ച​ർ​ച്ച സം​ഗ​മ സ​ദ​സ്സ്

    ഡെ​യ്സി ബെ​ഞ്ച​മി​ൻ, ന​ജീ​ബ് എം.​പി, ജോ​ർ​ജ് പ​യ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു സം​സാ​രി​ച്ചു. ഫാ​റൂ​ഖ് ശ​ർ​ഖി 'ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ നി​ന്ന്' അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാ​ർ കെ ​റ​ഷീ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷി​ബി​ലി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​ജി​ദ് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം ആ​ങ്ക​റി​ങ് ന​ട​ത്തി.

    യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​സ്‍ല​ഹ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്‌ വി​മ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​സീ​റ ബാ​നു എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​മീ​ർ കാ​ര​ണ​ത്ത്, നാ​സ​ർ മ​ട​പ്പ​ള്ളി, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, ആ​സി​ഫ് ഖാ​ലി​ദ്,സ​ഫ്‌​വാ​ൻ, ആ​ലു​വ,ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മാ​ള,ആ​സി​ഫ് പാ​ല​ക്ക​ൽ ജ​വാ​ദ്,ദി​ൽ​ഷാ​ദ്, സ​ലാം ഒ​ല​ക്കോ​ട്, എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsDiscussionGroupgulfquran
    News Summary - ‘The Quran is a revelation’ KIG Salmiya Ariya Discussion Group
    Similar News
    Next Story
    X