    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 12:39 PM IST

    ‘വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ' കെ.​ഐ.​ജി അ​ബൂ​ഹ​ലീ​ഫ ഏ​രി​യ ച​ർ​ച്ചാ​സം​ഗ​മം

    അ​സ്ഹ​രി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​ഐ.​ജി 'വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ' കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ബൂ​ഹ​ലീ​ഫ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ച​ർ​ച്ചാ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഖു​ർ​ആ​ൻ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ഫൈ​സ​ൽ അ​സ്ഹ​രി ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    ഖു​ർ​ആ​ൻ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​യു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ദൈ​വം ഏ​ക​നാ​ണ് എ​ന്ന​തും വി​ശ്വ​മാ​ന​വി​ക​ത​യു​മാ​ണ്. അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക്ക് വെ​ളി​ച്ചം ത​ട​യു​ന്ന രൂ​പ​ത്തി​ൽ മ​തി​ലു​ക​ൾ പ​ണി​യ​രു​ത് എ​ന്ന പ്ര​വാ​ച​ക വ​ച​നം ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച്, വേ​ദ പൊ​രു​ളു​ക​ൾ ത​നി​മ​യോ​ടെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. പ​ലി​ശ, ചൂ​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ എ​ല്ലാ സാ​മൂ​ഹി​ക തി​ന്മ​ക​ളും ദൈ​വീ​ക അ​ധ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​ണെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വ്യ​ത്യ​സ്ത ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എം.​ഹാ​രി​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഹാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​വ​ർ ഷാ​ജി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ നി​ന്ന് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    News Summary - ‘The Quran is a revelation’ KIG Abu Khalifa hosts discussion forum
