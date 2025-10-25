Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 11:06 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 11:06 AM IST

    ‘വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ’ കെ.​ഐ.​ജി അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ ച​ർ​ച്ച സം​ഗ​മം

    ‘വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ’ കെ.​ഐ.​ജി അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ ച​ർ​ച്ച സം​ഗ​മം
    കെ.​ഐ.​ജി അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ ‘വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ’ ച​ർ​ച്ച സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഫൈ​സ​ൽ

    അ​സ്ഹ​രി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ‘വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന കെ.​ഐ.​ജി കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ ച​ർ​ച്ച സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് അ​തി​ഥി​യാ​യി എ​ത്തി​യ ഫൈ​സ​ൽ അ​സ്ഹ​രി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഖു​ർ​ആ​ൻ മു​സ് ലിം​ക​ളു​ടെ മാ​ത്രം ഗ്ര​ന്ഥ​മ​ല്ലെ​ന്നും മു​ഴു​വ​ൻ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മു​ൻക​ഴി​ഞ്ഞ വേ​ദ​ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​തെ അ​ത് കൃ​ത്യ​മാ​യി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ അ​വ​ത​രി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ​ദ​സ്സി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഫൈ​സ​ൽ അ​സ്ഹ​രി മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

    ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​നീ​ർ മ​ഠ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​ഐ.​ജി കേ​ന്ദ്ര വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​വ​ർ സ​ഈ​ദ് സ​മാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​മീ​ദ് കോ​ക്കൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ ​അ​ലി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫാ​യി​സ് അ​ബ്ദു​ല്ല, മ​നാ​ഫ് പു​റ​ക്കാ​ട്, ഹു​സൈ​ൻ, നൗ​ഫ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Kuwait newsqurangulf news malayalam
    News Summary - ‘The Quran is a revelation’ K.I.G. Abbasia Ariya Discussion Group
