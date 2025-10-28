Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right​"വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 10:07 AM IST

    ​"വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ' ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഏ​രി​യ ച​ർ​ച്ചാ​സം​ഗ​മം

    ​വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഏ​രി​യ ച​ർ​ച്ചാ​സം​ഗ​മം
    'വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ' ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഏ​രി​യ ച​ർ​ച്ചാ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഫൈ​സ​ൽ അ​സ്ഹ​രി

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​ഐ.​ജി 'വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ' കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഏ​രി​യ ച​ർ​ച്ചാ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഷെ​ഫ് നൗ​ഷാ​ദി​ൽ​ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മം കെ.​ഐ.​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ പി.​ടി. ശ​രീ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫൈ​സ​ൽ അ​സ്ഹ​രി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഖു​ർ​ആ​ൻ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മു​ള്ള​ത​ല്ലെ​ന്നും ലോ​ക​ത്തെ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ശ്വ​മാ​ന​വി​ക​ത​യാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ദൈ​വം എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ​യാ​ണ് നോ​ക്കി​കാ​ണു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തെ എ​ല്ലാ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ദൈ​വ​ദൂ​ത​ന്മാ​ർ നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റേ​ത​ല്ല അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​താ​ക​ണം ജീ​വ​ത​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. സ​ദ​സ്സി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഫൈ​സ​ൽ അ​സ്ഹ​രി മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വ്യ​ത്യ​സ്‌​ത ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നീ​സ് അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ​കെ.​ഐ.​ജി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫി​റോ​സ് ഹ​മീ​ദ് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ഇ​ഹ്‌​സാ​ൻ ഫി​റോ​സ് ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ നി​ന്ന് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​ഫീ​സ് പാ​ടൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ.​എം.​ജ​വാ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsKIG kuwaitDiscussion Forumquran
