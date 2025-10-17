Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 9:08 AM IST

    ‘വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ’ ച​ർ​ച്ച സം​ഗ​മം ഇ​ന്ന്

    ‘വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ’ ച​ർ​ച്ച സം​ഗ​മം ഇ​ന്ന്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ‘വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ’​എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്‌ ഗ്രൂ​പ് (കെ.​ഐ.​ജി) കു​വൈ​ത്ത് ന​ട​ത്തു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നോ​ടനു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ ച​ർ​ച്ച സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​സാ​ൽ​മി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ച​ർ​ച്ച സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ പ​ണ്ഡി​ത​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ഫൈ​സ​ൽ അ​സ്ഹ​രി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    കെ.​ഐ.​ജി സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റി​ഷ് ദി​ൻ അ​മീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​മീ​ർ കാ​ര​ണ​ത്ത് അ​റി​യി​ച്ചു. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് -66430579.

    News Summary - 'The Quran is a revelation' discussion meeting today
