നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണം -കല കുവൈത്ത്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: എയർ ഇന്ത്യ വിദേശ വിമാന സർവീസുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ച നടപടിയിൽ കേരള ആർട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ -കല കുവൈത്ത് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നീ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള സർവിസുകളാണ് എയർ ഇന്ത്യ നിർത്തലാക്കിയത്.
മലബാറിലെ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഏക ആശ്രയമായ ഈ സർവീസുകൾ നിർത്തലാക്കിയതോടെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറെയാണ്.
എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് അധികൃതർ ഈ നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും സർവീസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര-കേരള സർക്കാറുകൾ വേണ്ട ഇടപെടലുകൾ നടത്തണമെന്നും കല കുവൈത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാത്യു ജോസഫ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി. വി. ഹിക്മത് എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
