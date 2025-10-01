Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightന​ട​പ​ടി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 12:48 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 12:48 PM IST

    ന​ട​പ​ടി പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം -ക​ല കു​വൈ​ത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    ന​ട​പ​ടി പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം -ക​ല കു​വൈ​ത്ത്
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ വി​ദേ​ശ വി​മാ​ന സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ കേ​ര​ള ആ​ർ​ട് ല​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ -ക​ല കു​വൈ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നീ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വി​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​യ​ത്.

    മ​ല​ബാ​റി​ലെ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ നി​ന്നും ഏ​ക ആ​ശ്ര​യ​മാ​യ ഈ ​സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ അ​വി​ടെ നി​ന്ന് വ​രു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ ഏ​റെ​യാ​ണ്.

    എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഈ ​ന​ട​പ​ടി പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കേ​ന്ദ്ര-​കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ വേ​ണ്ട ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ക​ല കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി. ​വി. ഹി​ക്മ​ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Art Kuwaitproceduresreviewed
    News Summary - The procedure should be reviewed - Art Kuwait
    Similar News
    Next Story
    X