Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 8:23 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 8:23 AM IST

    പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ചർച്ച നടത്തി

    സഹകരണവും ബന്ധവും ശക്തിപ്പെടുത്തി കുവൈത്തും ഈജിപ്തും
    പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ചർച്ച നടത്തി
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​്്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​സ്ത​ഫ മ​ദ്ബൗ​ലി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​സ്ത​ഫ മ​ദ്ബൗ​ലി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഈ​ജി​പ്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി.

    കു​വൈ​ത്തും ഈ​ജി​പ്തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ഇ​രു​വ​രും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. പ​ര​സ്പ​ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ഭി​മാ​നം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​ത് വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തെ​യും സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക​ളും ഏ​കോ​പ​ന​വും തു​ട​രേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രി​യും ധ​ന​കാ​ര്യ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ, നി​ക്ഷേ​പ ആ​ക്ടി​ങ് സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഡോ. ​സ​ബീ​ഹ് അ​ൽ മു​ഖൈ​സീം, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ദി​വാ​ൻ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖാ​ലി​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, പ​ബ്ലി​ക് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സൗ​ദ് സാ​ലിം അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, ഈ​ജി​പ്ത് മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ അ​ഹ​്്മ​ദ് കൊ​ജോ​ക്ക്, ഡോ. ​ശ​രീ​ഫ് ഫാ​റൂ​ഖ്, ഹ​സ്സ​ൻ ഖ​ത്തീ​ബ്, മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.


    Girl in a jacket

