cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ദേ​ശീ​യ അ​സം​ബ്ലി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള പ​ത്രി​കാ സ​മ​ര്‍പ്പ​ണം തു​ട​രു​ന്നു. പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ന്റെ മൂ​ന്നാം ദി​വ​സ​മാ​യ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച 24 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ത്രി​ക ന​ൽ​കി. ഇ​തോ​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഒ​രു സ്ത്രീ ​ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 85 ആ​യി. ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 61 പേ​ര്‍ പ​ത്രി​ക സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഒ​ന്നാം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച്, ര​ണ്ടാം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച്, മൂ​ന്നാം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ നാ​ല്, നാ​ലാം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട്, അ​ഞ്ചാം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ എ​ട്ട് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. പ​ത്രി​ക സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ല്‍ ഈ ​മാ​സം 14 നു ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ജൂ​ൺ ആ​റി​നാ​ണ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. 2022-ലെ ​അ​സാ​ധു​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ദേ​ശീ​യ അ​സം​ബ്ലി​യി​ലെ മൂ​ന്ന് അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ നാ​മ​നി​ര്‍ദേ​ശ പ​ത്രി​ക ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ഞ്ചാം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ പ​ത്രി​ക ന​ൽ​കി​യ മ​ർ​സൂ​ഖ് അ​ൽ ഹ​ബൈ​നി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചാ​ൽ ദേ​ശീ​യ അ​സം​ബ്ലി​യു​ടെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. Show Full Article

