Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപു​തി​യ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 10:03 AM IST

    പു​തി​യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    പു​തി​യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ പു​തി​യ പാ​സ​ഞ്ച​ർ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ ടി-2​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി ഫോ​ർ പ​ബ്ലി​ക് ടെ​ൻ​ഡേ​ഴ്‌​സ് ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    2026 ന​വം​ബ​ർ 30ന​കം എ​ല്ലാ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ർ​ദേശം. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും ഈ ​സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം.

    പ്ര​ധാ​ന ടെ​ർ​മി​ന​ൽ കെ​ട്ടി​ടം, സേ​വ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ക്സ​സ് റോ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പു​തു​ക്കി​യ ജോ​ലി​ക​ളു​ടെ പ​രി​ധി മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ​മ​യ​ക്ര​മം അ​ന്തി​മ​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ശേ​ഷി​യും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​ല​വാ​ര​വും ഗ​ണ്യ​മാ​യി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ആ​ധു​നി​ക ഹ​ബ്ബു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:airportgulfnewsKuwait
    News Summary - The new airport will be completed quickly
    Similar News
    Next Story
    X