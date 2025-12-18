Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    18 Dec 2025 9:00 AM IST
    18 Dec 2025 9:00 AM IST

    വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ടി​യേ​റ്റ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നീ​ക്ക​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് അ​പ​ല​പി​ച്ചു
    വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ടി​യേ​റ്റ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ധി​നി​വേ​ശ വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ൽ പു​തി​യ കു​ടി​യേ​റ്റ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ കു​വൈ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    19 പു​തി​യ കു​ടി​യേ​റ്റ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഈ ​ന​ട​പ​ടി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​സാ​ധു​ത പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും, യു.​എ​ൻ സു​ര​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ കു​ടി​യേ​റ്റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് മേ​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം ചെ​ലു​ത്താ​നും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​വും ധാ​ർ​മി​ക​വു​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് കു​വൈ​ത്ത് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റു​സ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കു​ള്ള പി​ന്തു​ണ​യും അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ നി​ല​പാ​ടും കു​വൈ​ത്ത് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    X