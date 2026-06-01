Madhyamam
    Posted On
    date_range 1 Jun 2026 11:23 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Jun 2026 12:15 PM IST

    കുവൈത്ത് ആകാശത്ത് ബ്ലൂ മൈക്രോ മൂൺ വിസ്മയം

    കുവൈത്തിലെ പള്ളി മിനാരത്തിന്റെ ചന്ദ്രക്കലക്കുള്ളിലായി പൂർണചന്ദ്രൻ സ്ഥാനം പിടിച്ചപ്പോൾ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ബ്ലൂ മൂൺ, മൈക്രോ മൂൺ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന 'ബ്ലൂ മൈക്രോമൂൺ' വിസ്മയത്തിന് കുവൈത്തും സാക്ഷിയായി.

    ഈ മാസത്തെ രണ്ടാമത്തെ പൂർണ്ണചന്ദ്രനാണ് കുവൈത്ത് ആകാശത്ത് ദൃശ്യമായത്. ഇതിനാലാണ് ഇതിനെ'ബ്ലൂ മൂൺ' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന പൂർണ്ണചന്ദ്രനെയാണ് 'മൈക്രോമൂൺ' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

    ഈ രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങളും കുവൈത്ത് ആകാശത്ത്‌ ഒരേ സമയം ദൃശ്യമായി.

