കുവൈത്ത് ആകാശത്ത് ബ്ലൂ മൈക്രോ മൂൺ വിസ്മയം

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 1 Jun 2026 11:23 AM IST
Updated Ondate_range 1 Jun 2026 12:15 PM IST
കുവൈത്ത് ആകാശത്ത് ബ്ലൂ മൈക്രോ മൂൺ വിസ്മയംtext_fields
bookmark_border
News Summary - the moonlight was visible
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ബ്ലൂ മൂൺ, മൈക്രോ മൂൺ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന 'ബ്ലൂ മൈക്രോമൂൺ' വിസ്മയത്തിന് കുവൈത്തും സാക്ഷിയായി.
ഈ മാസത്തെ രണ്ടാമത്തെ പൂർണ്ണചന്ദ്രനാണ് കുവൈത്ത് ആകാശത്ത് ദൃശ്യമായത്. ഇതിനാലാണ് ഇതിനെ'ബ്ലൂ മൂൺ' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന പൂർണ്ണചന്ദ്രനെയാണ് 'മൈക്രോമൂൺ' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
ഈ രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങളും കുവൈത്ത് ആകാശത്ത് ഒരേ സമയം ദൃശ്യമായി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story