Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 11:55 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 11:55 AM IST

    ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​ഭ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ്വീ​ക​ര​ണം നൽകി

    ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​ഭ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ്വീ​ക​ര​ണം നൽകി
    അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ലി അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​ഭ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നാ​ഷ​നൽ ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ ച​ർ​ച്ച് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പാ​സ്റ്റ​ർ ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ ബെ​ഞ്ച​മി​ൻ ഗ​രീ​ബി​നെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​ഭാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ​യും അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ലി അ​സ്സ​ബാ​ഹ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ സ​ഭ, കോ​പ്റ്റി​ക് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്, ഗ്രീ​ക്ക് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്, ഗ്രീ​ക്ക് ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ, അ​ർ​മേ​നി​യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്, സെ​ന്റ് പോ​ൾ​സ് ച​ർ​ച്ച് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മ​ത​പ​ര​മാ​യ സ​ഹി​ഷ്ണു​ത, വി​ശ്വാ​സ​സ്വാ​ത​ന്ത്രം, സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ര്‍ച്ച​യാ​യി. രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും മ​ത​പ​ര​മാ​യ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഷ്ഠി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ ദി​വാ​ൻ മേ​ധാ​വി ശൈ​ഖ് താ​മ​ർ ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹും സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - The Minister of State for the Interior received Christian Assembly representatives.
