Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right‘ഞാ​ന​റി​ഞ്ഞ റ​സൂ​ൽ’...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 12:05 PM IST

    ‘ഞാ​ന​റി​ഞ്ഞ റ​സൂ​ൽ’ പ്ര​വാ​ച​ക ഓ​ർ​മ​ക​ളു​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഞാ​ന​റി​ഞ്ഞ റ​സൂ​ൽ’ പ്ര​വാ​ച​ക ഓ​ർ​മ​ക​ളു​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ത​കാ​ര്യ സ​മി​തി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​വാ​ച​ക പ്ര​കീ​ർ​ത്ത​ന സ​ദ​സ് ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​ഊ​ഫ് മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി മ​ത​കാ​ര്യ സ​മി​തി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ‘ഞാ​ന​റി​ഞ്ഞ റ​സൂ​ൽ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്നു’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ പ്ര​വാ​ച​ക പ്ര​കീ​ർ​ത്ത​ന സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​ർ​വാ​നി​യ കെ.​എം.​സി.​സി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മ​ത​കാ​ര്യ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​ഖ്‌​ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സ്റ്റേ​റ്റ് ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​ഊ​ഫ് മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ദാ​രി​മി വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം അ​ഹ്സ​നി, താ​ഹി​ർ വാ​ഫി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ദാ​രി​മി എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​വാ​ച​ക കീ​ർ​ത്ത​നാ​ലാ​പ​നം ന​ട​ത്തി.

    സ്റ്റേ​റ്റ് ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്, സ്റ്റേ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഫാ​റൂ​ഖ് ഹ​മ​ദാ​നി, എം.​ആ​ർ. നാ​സ​ർ, ഷാ​ഹു​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ, സ​ലാം ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി, ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത, കെ.​കെ.​പി. ഉ​മ്മ​ർ കു​ട്ടി, ജി​ല്ല നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ റ​സാ​ഖ് അ​യ്യൂ​ർ, അ​സീ​സ് തി​ക്കോ​ടി, അ​ജ്മ​ൽ വേ​ങ്ങ​ര, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, താ​ഹ തൊ​ടു​പു​ഴ സ​ലാം ന​ന്തി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഹ​ബീ​ബു​ള്ള മു​റ്റി​ച്ചൂ​ർ, അ​ലി ക​ണ്ണൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റം​ദാ​ൻ, ഫൈ​സ​ൽ നാ​ദാ​പു​രം, ഷാ​ഫി ആ​ലി​ക്ക​ൽ, ഫാ​റൂ​ഖ് തെ​ക്കെ​ക്കാ​ട്, ഹ​സ്സ​ൻ ബ​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ മ​ദ്ഹ് ഗീ​തം ആ​ല​പി​ച്ചു. സാ​ദി​ഖ് അ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു​ക്കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ചാ​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കാ​രി കൈ​മാ​റി. സം​സ്ഥാ​ന മ​ത​കാ​ര്യ സ​മി​തി​യു​ടെ ബു​ള്ള​റ്റി​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​ഊ​ഫ് മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    താ​ഹി​ർ വാ​ഫി ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. മ​ത​കാ​ര്യ സ​മി​തി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സാ​ബി​ത്ത് ചെ​മ്പി​ലോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ൺ​വീ​ന​ർ യ​ഹ്‌​യ​ഖാ​ൻ വാ​വാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccMemoriespropheticMessenger
    News Summary - ‘The Messenger I Knew’ with Prophetic Memories by KMCC
    Similar News
    Next Story
    X