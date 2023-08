cancel camera_alt അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ അ​സം​ബ്ലി സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​ദൂ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത്‌ സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ അ​സം​ബ്ലി സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​ദൂ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ന്ത്യ -കു​വൈ​ത്ത് ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സ്പീ​ക്ക​റെ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ സം​തൃ​പ്തി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ്പീ​ക്ക​ർ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് എ​ല്ലാ ഭാ​വു​ക​ങ്ങ​ളും നേ​ർ​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ -കു​വൈ​ത്ത് ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, വ്യാ​പാ​ര, തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക നി​ര​ന്ത​രം ഇ​ട​പെ​ട്ടു വ​രു​ക​യാ​ണ്. കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഭ​ര​ണ നേ​തൃ​ത്വം, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്മാ​ർ, ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​ർ, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യും ച​ർ​ച്ച​ക​ളും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളും ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​ണ്. Show Full Article

News Summary -

The meeting was held with the Indian Ambassador and the speaker