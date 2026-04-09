പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നു

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ലോജിസ്റ്റിക്സും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും വെയർഹൗസുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഭൂമി ഇൻവെന്ററി, തരംതിരിക്കൽ, വിനിയോഗിക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിനുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് അഹ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ അഹമ്മദ് അസ്സബാഹിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നു.
സംഭരണ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും യോഗം അവലോകനം ചെയ്തു. ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആനുകാലിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി.
പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ഡോ.നൂറ അൽ മഷാൻ, മുനിസിപ്പൽ കാര്യ സഹമന്ത്രിയും ഭവന കാര്യ സഹമന്ത്രിയുമായ അബ്ദുൽതിഫ് ഹമദ് അൽ മിഷാരി, വൈദ്യുതി, ജലം, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മന്ത്രി ഡോ. സബീഹ് അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ മുഖൈസീം, വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി ഒസാമ ഖാലിദ് ബുദായി, സാമ്പത്തിക കാര്യ, നിക്ഷേപ സഹമന്ത്രി അബ്ദുൽ അസീസ് നാസർ അൽ മർസൂഖ്, കുവൈത്ത് ഡയറക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ അതോറിറ്റി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ശൈഖ് ഡോ. മിശ്അൽ ജാബിർ അൽ അഹ്മദ് അസ്സബാഹ്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദിവാൻ ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ശൈഖ് ഖാലിദ് മുഹമ്മദ് അൽ ഖാലിദ് അസ്സബാഹ്, കുവൈത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശൈഖ് സൗദ് സാലിം അബ്ദുൽ അസീസ് അസ്സബാഹ്, കുവൈത്ത് സ്റ്റോറേജ് കമ്പനി ചെയർമാൻ ഹസീം ഇസ്സ അൽ എസ്സ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
