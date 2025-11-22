Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right‘ദ ​മാ​ജി​ക്ക​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 11:12 AM IST

    ‘ദ ​മാ​ജി​ക്ക​ൽ ഫിം​ഗേ​ഴ്സ്’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ദ ​മാ​ജി​ക്ക​ൽ ഫിം​ഗേ​ഴ്സ്’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    cancel
    camera_alt

    ‘ദ ​മാ​ജി​ക്ക​ൽ ഫിം​ഗേ​ഴ്സ്’ ടി.​ഡി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​യാ​യ ബി​നീ​ഷ് ചെ​റാ​യി​യു​ടെ നോ​വ​ൽ ‘ദ ​മാ​ജി​ക്ക​ൽ ഫിം​ഗേ​ഴ്സ്’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ വേ​ദി​യി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ടി.​ഡി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നോ​വ​ലി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ആ​ദ്യ​പ്ര​തി ക​വി​യും സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ കെ.​ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. അ​ജി​ത് വ​ള്ളോ​ലി പു​സ്ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ചാ​ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ര​ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കൃ​തി​യാ​ണ്‌ ‘ദ ​മാ​ജി​ക്ക​ൽ ഫിം​ഗേ​ഴ്സ്’. അ​പ​സ​ർ​പ്പ​ക ശ്രേ​ണി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന നോ​വ​ൽ കാ​ലി​ക പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം, യാ​ത്ര, പ്ര​ണ​യം, യു​ദ്ധം, ഭീ​ക​ര​വാ​ദം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്നു. ഐ​വ​റി ബു​ക്സാ​ണ് പ്ര​സാ​ദ​ക​ർ.കു​വൈ​ത്തി​ലെ ക​ല സം​സ്കാ​രി​ക-​മാ​ധ്യ​മ​രം​ഗ​ത്തെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulf newsKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - ‘The Magical Fingers’ published
    Similar News
    Next Story
    X