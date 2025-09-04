Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 12:26 PM IST

    സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ളം​ബ​ര ജാ​ഥ

    സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ളം​ബ​ര ജാ​ഥ
    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ചി​ങ്ങ​മാ​സ​ത്തി​ലെ തി​രു​വോ​ണ​നാ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ന​ബി​ദി​നാ​ഘോ​ഷം. മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മാ​തൃ​ക​യാ​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ‘തി​രു​വോ​ണ ന​ബി​ദി​നം’.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​വും എ​ന്റെ ജ​ന്മ​നാ​ടാ​യ ഒ​ള​വ​റ​യി​ലെ ജു​മു​അ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ന​ബി​ദി​ന റാ​ലി​യി​ൽ ഞാ​നും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ ചി​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ന​ബി​ദി​ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​വാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത​തി​ന്റെ വി​ഷ​മ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    മ​റ്റു ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക​ൾ പോ​ലെ​യ​ല്ല ന​ബി​ദി​ന റാ​ലി​ക​ൾ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ ന​ബി​ദി​ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ എ​ല്ലാ ഇ​ട​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ക​ട​ന്നു​പോ​കും. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഇ​തൊ​രു ജ​ന​കീ​യ ജാ​ഥ​യാ​ണ്. ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യു​ടെ വ​ര​വും​കാ​ത്ത് ജാ​തി​മ​ത​ഭേ​ദ​മ​ന്യേ എ​ല്ലാ വീ​ടു​ക​ളി​ലും ആ​ളു​ക​ൾ കാ​ത്തു​നി​ന്ന് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. വ​ഴി​യി​ലു​ട​നീ​ളം ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര കാ​ണാ​ൻ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മ​ധു​രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്.

    വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ടി​ക​ളും, ദ​ഫ് മു​ട്ടി പാ​ട്ടും, പ്ര​വാ​ച​ക​ന്റെ കീ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ചൊ​ല്ലി​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ഒ​ള​വ​റ​യി​ലെ എ​ന്റെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന വ​ഴി​യി​ലാ​ണ് ശ്രീ ​ഒ​ള​വ​റ മു​ണ്ട്യ​ക്കാ​വ് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​യി ദേ​വ​സ്വം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും ഒ​രു​ങ്ങി​യി​രി​ക്കും. മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് യാ​ത്ര തു​ട​രു​ക.

    2023ലെ ​ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര എ​നി​ക്ക് മ​റ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത​താ​ണ്. രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു​മ​ണി​ക്ക് പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ ച​ട​ങ്ങ് മു​ത​ൽ ഞാ​നും പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ചെ​റി​യ​തോ​തി​ലു​ള്ള മ​ഴ ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​ട​ക്ക് മ​ഴ​യു​ടെ ശ​ക്തി കൂ​ടി. എ​ന്നി​ട്ടും തീ​രു​മാ​നി​ച്ച സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യെ​ല്ലാം ക​ട​ന്ന് പോ​യ​തി​നു ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്. സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ ​വി​ളം​ബ​ര ജാ​ഥ​ക്ക് മ​ഴ ഒ​രു ത​ട​സ്സ​മേ​യ​ല്ല​ല്ലോ...!

