Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഇ​നി റ​മ​ദാ​നി​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 2:05 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 2:05 PM IST

    ഇ​നി റ​മ​ദാ​നി​ൽ അ​വ​സാ​ന ആ​ഴ്ച സ്കൂ​ൾ അ​വ​ധി; പു​തി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ക​ല​ണ്ട​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​നി റ​മ​ദാ​നി​ൽ അ​വ​സാ​ന ആ​ഴ്ച സ്കൂ​ൾ അ​വ​ധി; പു​തി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ക​ല​ണ്ട​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ല്‍ റ​മ​ദാ​നി​ലെ അ​വ​സാ​ന ആ​ഴ്ച സ്കൂ​ൾ അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ധി ആ​യി​രി​ക്കും.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ജ​ലാ​ൽ അ​ൽ ത​ബ്ത​ബാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച പു​തി​യ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. സ്കൂ​ൾ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് ഇ​ത് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ലീ​വ് ത​ട​യു​ക എ​ന്ന​തും ഇ​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്. അ​വ​ധി​ദി​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഒ​രു ക​ല​ണ്ട​ർ വ​ർ​ഷം 51 മി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​ർ ലാ​ഭി​ക്കാ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ്കൂ​ൾ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​രം​ഭ, അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി​ക​ൾ, പ​രീ​ക്ഷാ കാ​ല​യ​ള​വു​ക​ൾ, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ, പ​തി​വ് ഇ​ട​വേ​ള​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ തീ​യ​തി​ക​ളും പു​തി​യ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ക​ല​ണ്ട​ർ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:school holidaynew education policycalendar releasedramadhan
    News Summary - The last week of Ramadan is now a school holiday; new education calendar released
    Similar News
    Next Story
    X