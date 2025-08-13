Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 11:20 AM IST

    ക​ല കു​വൈ​ത്ത് മാ​തൃ​ഭാ​ഷ സ​മി​തി ക​ലാ​ജാ​ഥ സ​മാ​പി​ച്ചു

    ക​ല കു​വൈ​ത്ത് മാ​തൃ​ഭാ​ഷ സ​മി​തി ക​ലാ​ജാ​ഥ സ​മാ​പി​ച്ചു
    ക​ല കു​വൈ​ത്ത് മാ​തൃ​ഭാ​ഷ സ​മി​തി ക​ലാ​ജാ​ഥ​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള ആ​ർ​ട് ല​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​ല കു​വൈ​ത്ത് മാ​തൃ​ഭാ​ഷ സ​മി​തി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘വേ​ന​ൽ തു​മ്പി​ക​ൾ’ പ​ര്യ​ട​നം സ​മാ​പി​ച്ചു. ജാ​ഥ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച എ​ഴു​പ​തി​ല​ധി​കം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഒ​ന്ന​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട ക​ലാ​വി​രു​ന്ന്, നി​യ​മ​സ​ഭ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ ന​വോ​ത്ഥാ​ന​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ​യു​ള​ള അ​റി​വു​ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും പ​ക​ർ​ന്നു.

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​ബു​ഹ​ലീ​ഫി​ൽ ക​ല ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​ബി. സു​രേ​ഷ്, അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ൽ ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ. ​സ​ജി, സാ​ൽ​മി​യ​യി​ൽ ആ​ർ. നാ​ഗ​നാ​ഥ​ൻ, ഫ​ഹാ​ഹീ​ലി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ജാ​ഥ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. തോ​മ​സ് സെ​ൽ​വ​ൻ ക​ലാ​ജാ​ഥ​യു​ടെ ര​ച​ന​യും സം​വി​ധാ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കോ-​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​ജീ​വ് മാ​ന്താ​ന​വും ക​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Kuwait NewsMother Tongue Committee fgulf news malayalam
    News Summary - The Kuwaiti Mother Tongue Committee's art procession concluded
