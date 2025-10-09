Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 11:33 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 11:33 AM IST

    നീ​തി​ന്യാ​യ സം​വി​ധാ​നം ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ നീ​തി​ന്യാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ ആ​ധു​നി​ക​മാ​ക്കാ​ൻ നീ​ക്കം. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ക​ര​ട് നി​യ​മ​ത്തി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ര​ട് നി​യ​മം, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ നീ​തി​ന്യാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ലി​യൊ​രു ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ്.പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി കോ​ട​തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് മു​ത​ൽ വി​ധി​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ എ​ല്ലാ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ ന​ട​ത്താ​നാ​കും.

    പൊ​തു വി​ചാ​ര​ണ​ക​ളോ സാ​ക്ഷി വാ​ദ​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ലാ​തെ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ന്ന വി​ധി​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കേ​സു​ക​ളു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​കു​ക​യും, കോ​ട​തി​ക​ളി​ലെ തി​ര​ക്ക് കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​പ്പ​ർ ഫ​യ​ലു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര​വും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി കു​റ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റേ​ഷ​ൻ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സു​താ​ര്യ​ത​യും കൃ​ത്യ​ത​യും വ​ർ​ധി​ക്കും.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ നീ​തി​ന്യാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ഗോ​ള പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളോ​ട് കു​വൈ​ത്ത് ചു​വ​ടൊ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും, 1960ലെ ​ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ നി​യ​മം ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​നി​യ​മം നീ​തി​ന്യാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മാ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

