Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    10 March 2026 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 10 March 2026 10:26 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​വും യു.​എ​ന്നും ഇ​ട​പെ​ട​ണം; ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ

    കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​വും യു.​എ​ന്നും ഇ​ട​പെ​ട​ണം; ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, പ​ബ്ലി​ക് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ആ​സ്ഥാ​നം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സി​വി​ലി​യ​ൻ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഇ​റാ​ൻ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ല​പി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ.

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​മാ​യ ഭൗ​തി​ക നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​താ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ചാ​ർ​ട്ട​ർ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 51 പ്ര​കാ​രം സ്വ​യം പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​വും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ജി.​സി.​സി അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഏ​തൊ​രു ആ​ക്ര​മ​ണ​വും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​റാ​ന്റെ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടും, യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​കൗ​ൺ​സി​ലി​നോ​ടും യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. തു​ർ​ക്കി​യ​യെ​യും അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​നെ​യും ല​ക്ഷ്യം​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​റാ​ൻ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​പ​ല​പി​ച്ചു. പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സ്ഥി​ര​ത​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും അ​റി​യി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തും മേ​ഖ​ല​യി​ലും ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സൈ​നി​ക, സു​ര​ക്ഷ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി സ​ന്ന​ദ്ധ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​ശ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ളും യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​റാ​ൻ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ല​പി​ച്ചും കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചും വി​വി​ധ രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച പി​ന്തു​ണ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​നൊ​പ്പം ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ്, പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡ്, എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ൾ, പൊ​തു സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    The international community and the UN must intervene; Cabinet strongly condemns the attacks
    X