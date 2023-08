cancel camera_alt representational image By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഈ ​മാ​സ​ത്തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് വേ​ന​ല്‍ച്ചൂ​ടി​ന്റെ തീ​വ്ര​ത കു​റ​യു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ര്‍. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 24ന് ​സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്രം ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ക​ന​ത്ത ചൂ​ടി​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​റ​ബ് യൂ​നി​യ​ൻ ഫോ​ർ അ​സ്ട്രോ​ണ​മി ആ​ൻ​ഡ് സ്പേ​സ് സ​യ​ൻ​സ് അം​ഗം ബ​ദ​ർ അ​ൽ അ​മി​റ പ​റ​ഞ്ഞു.

വേ​ന​ലി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട്, ശൈ​ത്യ​കാ​ലം മു​ഴു​വ​നും തെ​ളി​ഞ്ഞു​കാ​ണു​ന്ന ന​ക്ഷ​​ത്ര​മാ​ണ് ‘സു​ഹൈ​ല്‍’. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്രം തെ​ളി​യു​ന്ന​ത് കു​വൈ​ത്തി​ല്‍ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല കു​റ​ഞ്ഞു തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​യാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ‘സി​റി​യ​സി’​നു​ശേ​ഷം ആ​കാ​ശ​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും തി​ള​ക്ക​മു​ള്ള ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ന​ക്ഷ​ത്ര​മാ​ണ് ‘സു​ഹൈ​ലെ’​ന്നാ​ണ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര​കേ​ന്ദ്രം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 313 പ്ര​കാ​ശ​വ​ർ​ഷം അ​ക​ലെ​യാ​യാ​ണ് ഇ​ത് സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്രം പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യും കാ​റ്റി​ന്‍റെ ദി​ശ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ മ​ഴ ദു​ർ​ബ​ല​വു​മാ​യി​രി​ക്കും. കാ​റ്റ് തെ​ക്കോ​ട്ടാ​ണ് വീ​ശു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ല്‍ ക​ന​ത്ത മ​ഴ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ൽ അ​മി​റ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി​യി​ലും ജ​ഹ്‌​റ​യി​ലും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല 51 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ലെ​ത്തി. ഈ ​മാ​സം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ക​ത്തു​ന്ന ചൂ​ടി​ല്‍ ഗ​ണ്യ​മാ​യ മാ​റ്റം വ​രു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. ഈ ​മാ​സം 11ന് ​ക്ലെ​ബി​ൻ സീ​സ​ണി​ന്റെ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തോ​ടെ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്കു ക​ട​ക്കും. വേ​ന​ല്‍ക്കാ​ല​ത്തെ അ​വ​സാ​ന സീ​സ​ണാ​ണ് ക്ലെ​ബി​ൻ സീ​സ​ൺ. 13 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ചൂ​ടേ​റി​യ ക്ലെ​ബി​ൻ സീ​സ​ൺ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ താ​പ​നി​ല​യി​ലും കു​റ​വു​ണ്ടാ​കും. Show Full Article

