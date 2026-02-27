Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    27 Feb 2026 9:04 AM IST
    Updated On
    27 Feb 2026 9:04 AM IST

    ഉ​ള്ളും പു​റ​വും ഒ​ന്നാ​വ​ണം

    ഉ​ള്ളും പു​റ​വും ഒ​ന്നാ​വ​ണം
    സ്വ​ഭാ​വ​വും (character) പെ​രു​മാ​റ്റ​വും (behavior) ത​മ്മി​ൽ അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​വ ര​ണ്ടും ഒ​രു​പോ​ലെ​യ​ല്ല. ഉ​ള്ളി​ലു​ള്ള മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളും ന​ന്മ​യും ചേ​ർ​ന്ന ആ​ന്ത​രി​ക വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​ണ് സ്വ​ഭാ​വം. അ​ത് സ്ഥി​ര​ത​യു​ള്ള​തും ആ​ഴ​മു​ള്ള​തു​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ പെ​രു​മാ​റ്റം പു​റ​ത്തേ​ക്ക് കാ​ണു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് -നാം ​സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തും പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​തും എ​ല്ലാം അ​തി​ല​ട​ങ്ങു​ന്നു. സ്വ​ഭാ​വം വേ​രും പെ​രു​മാ​റ്റം അ​തി​ന്റെ ഫ​ല​വു​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഒ​ന്ന് ആ​ന്ത​രി​ക മൂ​ല്യം, മ​റ്റൊ​ന്ന് അ​തി​ന്റെ ബാ​ഹ്യ പ്ര​തി​ഫ​ല​നം. മ​ന​സ്സി​ന്റെ​യും ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ഴ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ന്മ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും അ​ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​വ ര​ണ്ടും ഒ​രു​പോ​ലെ ന​ന്നാ​കു​ന്ന​താ​ണ് ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്. പെ​രു​മാ​റ്റം ന​ന്നാ​യി തോ​ന്നു​ക​യും സ്വ​ഭാ​വം മോ​ശ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് കാ​പ​ട്യ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ​ല്ലോ. അ​സൂ​യ, അ​ഹ​ങ്കാ​രം, വി​ദ്വേ​ഷം തു​ട​ങ്ങി​യ ദു​ർ​ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്ളി​ൽ നി​റ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പു​റ​മേ ന​ന്മ​യും സ്നേ​ഹ​വും ന​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് വ്യ​ക്തി​ത്ത്വ​മി​ല്ലാ​യ്മ​യും.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചോ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ പ​ത്നി ആ​യി​ശ ഇ​പ്ര​കാ​രം പ​റ​ഞ്ഞു- ‘അ​വി​ടു​ത്തെ സ്വ​ഭാ​വം ഖു​ർ​ആ​ൻ ആ​കു​ന്നു’ വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ശ്വാ​സ ത​ത്വ​ങ്ങ​ളും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്ന​താ​ണ് അ​വി​ടു​ത്തെ സ്വ​ഭാ​വ​വും പെ​രു​മാ​റ്റ രീ​തി​ക​ളും. പ്ര​വാ​ച​ക​ന്റെ സ​ച്ച​രി​ത​രാ​യ അ​നു​യാ​യി​ക​ളു​ടെ​തും ത​ഥൈ​വ.

    ഖു​ർ​ആ​നി​ന്റെ ത​ത്വ​ങ്ങ​ളി​ലും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഊ​ന്നി സ്വ​ഭാ​വം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും പെ​രു​മാ​റ്റ രീ​തി​ക​ളെ ത​ദ​നു​സാ​രം മാ​റ്റി​പ്പ​ണി​യാ​നും ഏ​റ്റ​വും അ​നി​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ​മ​യ​മാ​ണ് നോ​മ്പു​കാ​ലം. ഉ​ള്ളും പു​റ​വും ഒ​രു​പോ​ലെ ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​നും ഒ​ന്നാ​യി​ത്തീ​രാ​നും പ​റ്റി​യ അ​സു​ല​ഭ അ​വ​സ​ര​മാ​ണ​ത്. നി​ഷേ​ധാ​ത്മ​ക​വും അ​ശു​ഭ​ക​ര​വു​മാ​യ ദു​ർ​ഗു​ണ​ങ്ങ​ളെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും, അ​വ ന​മ്മു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ നേ​ടാ​നും ശ്ര​ദ്ധാ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ നി​ര​ന്ത​ര ശ്ര​മം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

