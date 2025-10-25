Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 10:46 AM IST

    പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​യ​റ​വ് -പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ

    പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​യ​റ​വ് -പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രാ​നു​ള്ള കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക വ​ഴി ​പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ന​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ടി​യ​റ​വ് വെ​ക്കു​ക​യാ​ണ് കേ​ര​ള​സ​ർ​ക്കാ​ർ. ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം സം​ഘ​്പ​രി​വാ​ർ അ​ജ​ണ്ട വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​മാ​ണ്.

    മ​തേ​ത​ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്മാ​റ​ണം. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​വി​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​ക​ണം. സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങു​ക​യ​ല്ല, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി നേ​രി​ടാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഉ​പാ​ധി​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​ത് ഫെ​ഡ​റ​ൽ ത​ത്വ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    TAGS:Kuwait NewsExpatriate WelfareExpatriate Welfare Omangulf news malayalam
