    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    19 Feb 2026 10:45 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Feb 2026 10:45 AM IST

    നോ​മ്പി​ലൂ​ടെ സം​സ്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ത് മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ആ​ത്മാ​വ്- താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മ​ദീ​നി

    നോ​മ്പി​ലൂ​ടെ സം​സ്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ത് മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ആ​ത്മാ​വ്- താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മ​ദീ​നി
    കെ.​ഐ.​ജി റി​ഗ്ഗാ​യ് ഏ​രി​യ ‘മ​ർ​ഹ​ബ​ൻ യാ ​റ​മ​ദാ​ൻ’ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മ​ദീ​നി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു 

    കെ.​ഐ.​ജി റി​ഗ്ഗാ​യ് ഏ​രി​യ ‘മ​ർ​ഹ​ബ​ൻ യാ ​റ​മ​ദാ​ൻ’ സ​ദ​സ്സ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: റ​മ​ദാ​നു സ്വാ​ഗ​ത​മോ​തി കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഗ്രൂ​പ് (കെ.​ഐ.​ജി) റി​ഗ്ഗാ​യ് ഏ​രി​യ ‘മ​ർ​ഹ​ബ​ൻ യാ ​റ​മ​ദാ​ൻ’ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സിം​ഫ​ണി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കെ.​ഐ.​ജി കേ​ന്ദ്ര സ​മി​തി​യം​ഗം താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മ​ദീ​നി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ന​ബി റ​മ​ദാ​നി​ന്റെ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ മൂ​ന്നു മാ​സം മു​മ്പ്ത​ന്നെ തു​ട​ങ്ങാ​റു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​യി മ​ന​സ്സി​നെ ഒ​രു​ക്കാ​ൻ നി​ര​ന്ത​ര പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ന് റ​മ​ദാ​നു തൊ​ട്ടു​മു​മ്പു​ള്ള മാ​സ​മാ​യി ശ​അ്ബാ​നി​ൽ​ത​ന്നെ നോ​മ്പു നോ​റ്റു തു​ട​ങ്ങി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​നും മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ന​ബി അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി. വി​ജ്ഞാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്ക​ൽ ഓ​രോ വി​ശ്വാ​സി​യു​ടെ​യും നി​ർ​ബ​ന്ധ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണെ​ന്നും നോ​മ്പ് യ​ഥാ​വി​ധി അ​നു​ഷ്ഠി​ക്കാ​ൻ നോ​മ്പി​നെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​റി​വ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. നോ​മ്പി​ലൂ​ടെ സം​സ്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ത് മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ആ​ത്മാ​വാ​ണെ​ന്നും അ​ത്‌ സാ​ധ്യ​മാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നോ​മ്പ് വൃ​ഥാ​വി​ലാ​വു​മെ​ന്നും ന​ബി​വ​ച​നം ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ.​പി.​ജ അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ്‌ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സ​ഈ​മ് സ​ലാ​ഹ് ഖി​റാ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. അ​ജ്മ​ൽ ക​റു​ത്തേ​ട​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

