    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 11:00 AM IST

    കു​ടി​ശ്ശി​ക അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ വി​ഴ്ച

    എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കും
    കു​ടി​ശ്ശി​ക അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ വി​ഴ്ച
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​വി​ധ കു​ടി​ശ്ശി​ക അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​ഴ്ച​വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത് എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ കു​ടി​ശ്ശി​ക​ക​ൾ ഉ​ട​ന​ടി അ​ട​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    വി​വി​ധ പേ​മെ​ന്റു​ക​ൾ അ​ത​ത് സ​മ​യ​ത്ത് അ​ട​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​ണ​ർ​ത്തി. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ബോ​ധ​ത്തി​നും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും അ​വ​രെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.​വൈ​ദ്യു​തി-​ജ​ലം, ടെ​ല​ഫോ​ൺ കു​ടി​ശ്ശി​ക​ക​ൾ, വാ​ട​ക, ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന പി​ഴ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ കു​ടി​ശ്ശി​ക​ക​ൾ അ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് നി​ല​വി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കാ​നാ​കി​ല്ല. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​രെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കും. പി​ഴ​ക​ൾ ക്ലി​യ​ർ ചെ​യ്ത​തി​നു ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് യാ​ത്ര​ക്ക് അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കു​ക. പി​ഴ​ക​ൾ അ​ത​ത് സ​മ​യ​ത്ത് സ​ഹ​ൽ ആ​പ്പി​ൽ ​അ​റി​യി​ക്കും. യാ​ത്ര ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ കു​ടി​ശ്ശി​ക ഒ​ന്നും ബാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം.

