Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 12:16 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 12:16 PM IST

    കു​വൈ​ത്തിൽ അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച​വ​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ചൂ​ട് തു​ട​രും

    കു​വൈ​ത്തിൽ അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച​വ​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ചൂ​ട് തു​ട​രും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ എ​ത്തി​യി​ട്ടും രാ​ജ്യ​ത്ത് താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കു​റ​വി​ല്ല. അ​ടു​ത്ത ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ഉ​യ​ർ​ന്ന ചൂ​ട് തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ക​ൽ താ​പ​നി​ല 46 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ ഉ​യ​രാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സീ​സ​ണ​ൽ ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​നം കാ​ര​ണം രാ​ത്രി​യി​ലും ചൂ​ട് തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ദ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ തു​റ​സ്സാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യും ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യും 43 മു​ത​ൽ 45 ഡി​ഗ്രി വ​രെ ചൂ​ട് തു​ട​രും. തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​റ് അ​ടി​വ​രെ ഉ​യ​രും. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​നും ഉ​യ​ർ​ന്ന ചൂ​ടി​നും മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​തി​യാ​യ വെ​ള്ളം കു​ടി​ച്ച് ജ​ലാം​ശം നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ ​മാ​സം പ​കു​തി​യോ​ടെ ചൂ​ട് കു​റ​യു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കും.

    TAGS:heatGulf NewstemperatureKuwait News
    News Summary - The high heat will continue for the next six weeks.
