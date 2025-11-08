Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 8 Nov 2025 11:30 AM IST
    date_range 8 Nov 2025 11:30 AM IST

    സർക്കാറും ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡുമായി യോജിച്ച് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു

    കു​വൈ​ത്ത്‌ സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് സ​ർ​ക്കാ​റും ഗൂ​ഗി​ൾ ക്ലൗ​ഡും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ക​രാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ഗൂ​ഗി​ൾ ക്ലൗ​ഡി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നും, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഡേ​റ്റ കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​നാ​യി നാ​ഷ​ണ​ൽ ഡാ​റ്റ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി.

    എ​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 67ല​ധി​കം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​ഫേ​സു​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി. സ​ർ​ക്കാ​റും ഗൂ​ഗി​ൾ ക്ലൗ​ഡും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ക​രാ​ർ കു​വൈ​ത്തി​ന്‍റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണെ​ന്ന് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഒ​മ​ർ അ​ൽ ഒ​മ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ‘ക്ലൗ​ഡ് ഡേ ​കു​വൈ​ത്ത്’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം, ഗൂ​ഗി​ൾ മാ​പ്പ് ഡേ​റ്റ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ടൂ​റി​സം രം​ഗ​ത്ത് എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ മൂ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ​ന്ന് ഗൂ​ഗി​ൾ ക്ലൗ​ഡ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഷൈ​മ അ​ൽ ടെ​ർ​കൈ​റ്റ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ന​കം 2,000ത്തി​ല​ധി​കം കു​വൈ​ത്തി​ക​ള്‍ക്ക് ഗൂ​ഗി​ൾ ക്ലൗ​ഡ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച​താ​യും അ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ഗൂ​ഗി​ൾ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ഗൂ​ഗി​ൾ ക്ലൗ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ദ​ഹെ​ബാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

