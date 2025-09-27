Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 10:30 AM IST

    മേ​ൽ​പാ​ലം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടും

    road closed
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ല്‍ റോ​ഡ് 50 നെ​യും റോ​ഡ് 404 നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മേ​ൽ​പാ​ലം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ റോ​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ലാ​ൻ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട് അ​റി​യി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കാ​യാ​ണ് അ​ട​ച്ചി​ട​ൽ. ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ 12 മു​ത​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി വ​രെ മേ​ൽ​പാ​ലം അ​ട​ച്ചി​ടും. ഖൈ​ത്താ​നി​ൽ നി​ന്ന് സ​ഹ്‌​റ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ടു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ യാ​ത്ര​ക്കും ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​നും വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട പാ​ത​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

    TAGS:Gulf NewsflyoverKuwait Newstemporarily closed
    News Summary - The flyover will be temporarily closed.
