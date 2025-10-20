Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    20 Oct 2025 2:31 PM IST
    Updated On
    20 Oct 2025 2:31 PM IST

    പ്ര​ഥ​മ യു.​എ.​ഇ വേ​ൾ​ഡ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ റേ​സി​ങ് ക​പ്പ് കു​വൈ​ത്തി​ൽ; 40,000 ദീ​നാ​ർ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക

    പ്ര​ഥ​മ യു.​എ.​ഇ വേ​ൾ​ഡ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ റേ​സി​ങ് ക​പ്പ് കു​വൈ​ത്തി​ൽ; 40,000 ദീ​നാ​ർ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക
    മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി കാ​മ​ൽ റേ​സി​ങ് ക്ല​ബ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​ഥ​മ യു.​എ.​ഇ വേ​ൾ​ഡ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ റേ​സി​ങ് ക​പ്പ് കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ​യും ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ​യും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഡി​സം​ബ​റി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് കാ​മ​ൽ റേ​സി​ങ് ക്ല​ബ്ബി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. ഏ​ക​ദേ​ശം 500,000 ദി​ർ​ഹം (40,000 ദീ​നാ​ർ) സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഏ​ഴ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ (ഫ​ർ​ഖ് വി​ഭാ​ഗം) ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഫാ​മു​ക​ളി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന ‘ഹ​ർ’, ‘ഷ​ഹീ​ൻ’ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    അ​റ​ബ് സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ റേ​സി​ങ്ങി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യു​മാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ റേ​സി​ങ് ക​പ്പ് വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​താ​യി ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ-​സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി​യും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കാ​മ​ൽ റേ​സി​ങ് ക്ല​ബ്ബി​ലെ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച മ​ന്ത്രി പൈ​തൃ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക്കു​ള്ള പൂ​ർ​ണ സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്തു​ണ​യും എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ത്സ​രം ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച രൂ​പ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ മു​തൈ​രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കു​വൈ​ത്ത് ഫാ​ൽ​ക്ക​ണ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് യു.​എ.​ഇ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന​യെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

