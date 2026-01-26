Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightആ​ദ്യ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 11:06 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 11:06 AM IST

    ആ​ദ്യ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി മ​ത്സ്യം വി​പ​ണി​യിൽ എ​ത്തി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ദ്യ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി മ​ത്സ്യം വി​പ​ണി​യിൽ എ​ത്തി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി യൂ​നി​യ​ൻ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത മ​ത്സ്യം പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ലൈ​സ​ൻ​സ് ല​ഭി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഒ​രു ട​ൺ മ​ത്സ്യം വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ഷ​ർ​ക്ക് മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ യൂ​നി​യ​ൻ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് താ​ങ്ങാ​വു​ന്ന വി​ല​യി​ൽ മ​ത്സ്യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നും വി​ല​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് നീ​ക്ക​മെ​ന്ന് യൂ​ണി​യ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ-​സ​ർ​ഹീ​ദ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദി​വ​സേ​ന ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ നാ​ല് ട​ൺ വ​രെ വി​വി​ധ മ​ത്സ്യ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ദ്യ ക​യ​റ്റു​മ​തി പാ​കി​സ്ഥാ​നി​ൽ നി​ന്നാ​ണെ​ന്നും യൂ​ണി​യ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ​ത്സ്യ ല​ഭ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വി​പ​ണി​യി​ലെ വി​ല നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് യൂ​ണി​യ​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - The first imported fish has been brought to the market
    Similar News
    Next Story
    X