cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി​: ഗ​ൾ​ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി​യു​ള്ള പ്ര​ഥ​മ ഗ​ള്‍ഫ് ട്വ​ന്‍റി20 ക്രി​ക്ക​റ്റ് ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പി​ന് ക​ള​മൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ഖ​ത്ത​ർ ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നാ​ണ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന്​ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 13 മു​ത​ല്‍ 23 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പി​ന് എ​ല്ലാ ഗ​ള്‍ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ടീ​മു​ക​ള്‍ അ​ണി​നി​ര​ക്കും. ഒ​മ്പ​തു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ത​ത്സ​മ​യ സം​പ്രേ​ഷ​ണ​വും ഉ​ണ്ടാ​കും. 10 ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പി​ല്‍ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​റി​നു​ പു​റ​മെ കു​വൈ​ത്ത്, ഒ​മാ​ന്‍, യു.​എ.​ഇ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍, സൗ​ദി എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​​ധാ​​ന ക്രി​​ക്ക​​റ്റ് മൈ​​താ​​ന​മാ​​യ ഏ​​ഷ്യ​​ന്‍ ടൗ​​ൺ ക്രി​​ക്ക​​റ്റ് സ്റ്റേ​​ഡി​​യ​​മാ​​ണ് മ​ത്സ​ര​വേ​​ദി. മൊ​ത്തം 16 മ​​ത്സ​​ര​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് ന​​ട​​ക്കു​ക.

മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ലെ രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കി​​ട​​യി​​ൽ ബ​​ന്ധം ശ​​ക്തി​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​നും കാ​​യി​​ക മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ലെ സ​​ഹ​​ക​​ര​​ണം ദൃ​​ഢ​​മാ​​ക്കാ​​നും ഗ​​ൾ​​ഫ് ക​​പ്പ് ട്വ​​ന്റി20 ടൂ​​ർ​​ണ​​മെ​​ന്റ് വ​​ഴി​​യൊ​​രു​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് ​ക്യു.​​സി.​​എ പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് ശൈ​​ഖ് അ​​ബ്ദു​​ൽ അ​​സീ​​സ് ബി​​ൻ സൗ​​ദ് ആ​​ൽ​​ഥാ​​നി പ​​റ​​ഞ്ഞു. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്രി​​ക്ക​​റ്റ് താ​​ൽ​​പ​​ര്യം വ​​ർ​​ധി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന്റെ സൂ​​ച​​ന​യാ​യാ​ണ് ടൂ​​ർ​​ണ​​മെ​​ന്റി​നെ കാ​ണു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ മി​ക്ക ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ​ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വി​ദേ​ശ ക​ളി​ക്കാ​രെ ടീ​മി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​വൈ​ത്ത്, യു.​എ.​ഇ ടീ​മി​ൽ നി​ര​വ​ധി മ​ല​യാ​ളി ക​ളി​ക്കാ​രു​ണ്ട്. Show Full Article

The first Ever Gulf Twenty20 cricket is coming up; Six teams, including Kuwait