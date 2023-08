തീപിടിത്തം അഗ്നിശമന സേന നിയന്ത്രിച്ചു; ആളപായമില്ല

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കുവൈത്ത് സിറ്റി: ലിയ റോഡിൽ ഷീറ്റുകൊണ്ടുള്ള നിർമാണത്തിൽ തീപിടിച്ചത് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു. നോർത്തേൺ ലിയ റിസർവിനുള്ളിലെ ചാലറ്റിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം. സംഭവ സഥലത്തേക്ക് ഉടൻ ജഹ്‌റ അഗ്നിശമന സേനയെ നിയോഗിച്ചതായി ജനറൽ ഫയർഫോഴ്‌സിന്റെ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് മീഡിയ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. സേന വൈകാതെ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി ആളപായമില്ലാതെ അണച്ചു. Show Full Article

The fire was brought under control by the fire department; No casualty