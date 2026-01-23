Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    ജ​ഹ്‌​റ​യി​ലെ റെ​ഡ് ഫോ​ർ​ട്ട് മു​ഖം മി​നു​ക്കു​ന്നു; ന​വീ​ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ജ​ഹ്‌​റ​യി​ലെ റെ​ഡ് ഫോ​ർ​ട്ട് മു​ഖം മി​നു​ക്കു​ന്നു; ന​വീ​ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    റെ​ഡ് ഫോ​ർ​ട്ട്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജ​ഹ്‌​റ​യി​ലെ റെ​ഡ് ഫോ​ർ​ട്ട് മു​ഖം മി​നു​ക്കു​ന്നു. മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ റെ​ഡ് ഫോ​ർ​ട്ട് മേ​ഖ​ല ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റെ​ഡ് ഫോ​ർ​ട്ട് വി​ല്ലേ​ജ് പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ടെ​ൻ​ഡ​റി​ന് കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു.

    സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര, പൈ​തൃ​ക കേ​ന്ദ്രം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സം​രം​ഭ​മാ​ണ് പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ്രോ​ജ​ക്ട് സെ​ക്ട​ർ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബൗ​ഷെ​ഹ്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ സാം​സ്കാ​രി​ക​വും ച​രി​ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ക്കി ദേ​ശീ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ ആ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ല​റ്റേ​ഴ്സ് മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ നേ​ര​ത്തെ റെ​ഡ് ഫോ​ർ​ട്ട് വി​പു​ല​മാ​യ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. റോ​ഡ്, ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ, ടെ​റ​സു​ക​ൾ, പൂ​ന്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​ക​ൾ, ആ​യു​ധ​ശാ​ല മ്യൂ​സി​യം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​ർ​മ്മാ​ണം ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ, ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, സാം​സ്കാ​രി​ക ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു. ഫെ​ബ്രു​വ​രി പ​കു​തി വ​രെ നീ​ളു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പൈ​തൃ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും യു​വ​ത​ല​മു​റ​യെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് കു​വൈ​ത്ത് ക​ല​ക​ളും പൈ​തൃ​ക​വും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു വേ​ദി​യാ​യും റെ​ഡ്ഫോ​ർ​ട്ട് മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ച​രി​ത്രം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന റെ​ഡ് ഫോ​ർ​ട്ട്

    ജ​ഹ്‌​റ​യി​ലെ കാ​ർ​ഷി​ക ഫാ​മു​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ 1897ൽ ​കു​വൈ​ത്ത് ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി ശൈ​ഖ് മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹാ​ണ് ജ​ഹ്‌​റ​യി​ലെ റെ​ഡ് ഫോ​ർ​ട്ട് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. റെ​ഡ് പാ​ല​സ് എ​ന്നും ഇ​ത് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. മ​ണ​ൽ​പ​ര​പ്പി​ന് ന​ടു​വി​ൽ ചു​വ​ന്ന ചാ​യ​ത്തി​ൽ ക​രു​ത്തോ​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷി​യാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന കോ​ട്ട കു​വൈ​ത്തി​ലെ ച​രി​ത്ര​നി​ർ​മി​തി​ക​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ഒ​ന്നാ​ണ്.

    കോ​ട്ട​ക്കു​ള്ളി​ലെ കി​ണ​ർ


    1920ൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ജ​ഹ്‌​റ യു​ദ്ധ​ത്തി​നും ഈ ​കോ​ട്ട സാ​ക്ഷി​യാ​യി. മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ കു​റ്റി​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ ക​ല​ർ​ന്ന ചെ​ളി​യി​ൽ നി​ന്ന് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഇ​ഷ്ടി​ക​ക​ൾ കൊ​ണ്ടാ​ണ് കോ​ട്ട​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം. 15 അ​ടി ഉ​യ​ര​വും ര​ണ്ട​ടി വീ​തി​യു​മു​ള്ള മ​തി​ലി​നാ​ൽ ചു​റ്റ​പ്പെ​ട്ട കോ​ട്ട സ​മ​ച​തു​ര​മാ​ണ്. നാ​ല് വ​ശ​വും വാ​ച്ച് ട​വ​റു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. മു​പ്പ​ത്തി​മൂ​ന്ന് മു​റി​ക​ളും ആ​റ് ന​ടു​മു​റ്റ​ങ്ങ​ളും കോ​ട്ട​യി​ലു​ണ്ട്. ഇ​വ​ക്കി​ട​യി​ൽ സു​ന്ദ​ര​മാ​യ വ​രാ​ന്ത​ക​ളും ഗോ​വ​ണി​ക​ളും പ​ര​സ്പ​രം ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. കോ​ട്ട​യു​ടെ മ​ധ്യ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ഒ​രു കി​ണ​റു​മു​ണ്ട്. കോ​ട്ട​യോ​ടു ചേ​ർ​ന്ന് പു​രാ​വ​സ്തു മ്യൂ​സി​യ​വും അ​ടു​ത്തി​ടെ സ​ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ, ച​രി​ത്ര വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​വി​ടെ കാ​ണാം.

