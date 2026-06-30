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    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Jun 2026 1:21 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jun 2026 1:21 PM IST

    ലബനാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ അമീർ സ്വീകരിച്ചു

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    ലബനാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ അമീർ സ്വീകരിച്ചു
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി കുവൈത്തിലെത്തിയ ലബനാൻ ആഭ്യന്തര, മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രി അഹമ്മദ് അൽ ഹജ്ജാറിനെയും പ്രതിനിധി സംഘത്തെയും അമീർ ശൈഖ് മിശ്അൽ അൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബിർ അസ്സബാഹ് സ്വീകരിച്ചു. ലബനാൻ പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ഔനിന്റെ ആശംസകൾ മന്ത്രി അൽ ഹജ്ജാർ അമീറിനെ അറിയിച്ചു.

    പ്രസിഡന്റ് ഔനിന് മികച്ച ആരോഗ്യവും ലബനാൻ ജനതക്ക് പുരോഗതിയും സമൃദ്ധിയും തുടരട്ടെയെന്നും അമീർ ആശംസിച്ചു. കുവൈത്തും ലബനാനും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത സാഹോദര്യ ബന്ധങ്ങൾ കൂടികാഴ്ചയിൽ അവലോകനം ചെയ്തു. വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികളും ചർച്ച ചെയ്തു.

    യോഗത്തിൽ ഒന്നാം ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് ഫഹദ് യൂസഫ് സഊദ് അസ്സബാഹ്, അമീരി ദിവാൻ കാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് ഹമദ് ജാബിർ അൽ അലി അസ്സബാഹ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസഥർ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. കിരീടാവകാശി ശൈഖ് സബാഹ് ഖാലിദ് അൽ ഹമദ് അൽ മുബാറക് അസ്സബാഹും, പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് അഹ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ അഹമ്മദ് അസ്സബാഹും ലബനാൻ സംഘവുമായി കൂടികാഴ്ച നടത്തി.

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    TAGS:newsKuwait NewsLebanese
    News Summary - The Emir received the Lebanese Interior Minister
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