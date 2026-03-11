Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    11 March 2026 9:26 AM IST
    11 March 2026 9:26 AM IST

    അ​മീ​ർ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തു; എ​ല്ലാ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​യും രാ​ജ്യം അ​തി​ജീ​വി​ക്കും

    രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ൽ പൊ​തു ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം
    അ​മീ​ർ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തു; എ​ല്ലാ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​യും രാ​ജ്യം അ​തി​ജീ​വി​ക്കും
    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ന് ഏ​ത് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യെ​യും മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ഉ​ണ​ർ​ത്തി അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ്. ഉ​ൾ​കാ​ഴ്ച​യോ​ടെ​യും വി​വേ​ക​ത്തോ​ടെ​യു​മു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ വി​ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ച​രി​ത്രം തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ നേ​രി​ടു​മ്പോ​ഴു​ള്ള ഐ​ക്യ​മാ​ണ് ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി​യെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​മീ​ർ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    റ​മ​ദാ​നി​ലെ അ​വ​സാ​ന പ​ത്ത് രാ​വു​ക​ളെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് സ​മീ​പ​കാ​ല സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ അ​മീ​റി​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ. കു​വൈ​ത്തി​നെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളാ​യ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ​യും ന​ഷ്ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​താ​യി അ​മീ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യും സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​വും വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട് അ​മീ​ർ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. വെ​ല്ലു​വി​ളി നി​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ, സ​ഹോ​ദ​ര രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തെ അ​മീ​ർ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 51 അ​നു​സ​രി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് അ​തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് പൊ​തു ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​ത്തെ അ​സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ണ​ർ​ത്തി. കു​വൈ​ത്തി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും റ​മ​ദാ​ൻ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന അ​മീ​ർ ക്ഷ​മ, കാ​രു​ണ്യം, പ​ര​സ്പ​ര പി​ന്തു​ണ, സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം എ​ന്നീ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​യ​മാ​യി റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു.

    ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യ​വും കൂ​ട്ടാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കാ​നും ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്കാ​യി അ​മീ​ർ പ്രാ​ർ​ഥി​ച്ചു.

