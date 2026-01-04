Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    4 Jan 2026 1:02 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 1:02 PM IST

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ക​ണ്ട​ത് കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത​ഫ​ലം- ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ക​ണ്ട​ത് കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത​ഫ​ലം- ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി സ്വീ​ക​ര​ണ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത​യു​ടെ​യും താ​ൻ​പോ​രി​മ​യു​ടെ​യും അ​ന​ന്ത​ര​ഫ​ല​മാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ട​തെ​ന്ന് ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി. ഈ ​ജ​ന​വി​കാ​രം വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കും. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ല​ല്ല ഒ​രു അ​ധി​കാ​ര​സ്ഥാ​ന​വു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഫെ​ഷ് നൗ​ഷാ​ദ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​മു​വ​ൽ കാ​ട്ടൂ​ർ ക​ളി​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ബി.​എ​സ്. പി​ള്ള, എം.​എ. നി​സാം, ആ​യു​ബ് ക​ച്ചേ​രി (ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്), റ​ഫീ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് (മാം​ഗോ സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്), നി​സാ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, അ​സീ​സ് തി​ക്കോ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ബി​നു ചേ​മ്പാ​ല​യം സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ കു​ക്കു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, ജോ​ബി​ൻ ജോ​സ്, നി​ബു ജേ​ക്ക​ബ്, റ​സാ​ക്ക് ചെ​റു​തു​രു​ത്തി, അ​നി​ൽ കെ. ​ജോ​ൺ, റ​ജി കോ​ര​ത്, സൂ​ര​ജ് ക​ണ്ണ​ൻ, ഷെ​റി​ൻ ബി​ജു എ​ന്നി​വ​ർ വേ​ദി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

