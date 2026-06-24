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    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 11:05 AM IST

    ത്വാഖ അഹമ്മദ് മൗലവിയുടെ വിയോഗം: കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്‌ലാമിക് കൗൺസിൽ അനുശോചിച്ചു

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    ത്വാഖ അഹമ്മദ് മൗലവിയുടെ വിയോഗം: കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്‌ലാമിക് കൗൺസിൽ അനുശോചിച്ചു
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും സമസ്ത കേന്ദ്ര മുശാവറ അംഗവും കാസര്‍കോട് ജില്ല പ്രസിഡണ്ടും മംഗലാപുരം-കീഴൂർ സംയുക്ത ഖാളിയുമായ ത്വാഖ അഹമ്മദ് മൗലവി അല്‍ അസ്ഹരിയുടെ വിയോഗത്തിൽ കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്‌ലാമിക് കൗൺസിൽ (കെ.ഐ.സി) അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

    മതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തിത്വമായിരുന്ന,ലാളിത്യവും അഗാധമായ വിജ്ഞാനവും കൊണ്ട് ജനമനസ്സുകളിൽ വലിയ ആദരവ് നേടിയ അതുല്ല്യ പണ്ഡിത പ്രതിഭയായിരുന്നു ത്വാഖ അഹമ്മദ് മൗലവിയെന്ന് കെ.ഐ.സി വ്യക്തമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം സമസ്തക്കും സമൂഹത്തിനും തീരാ നഷ്ടമാണെന്നും കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്‌ലാമിക് കൗൺസിൽ വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:demiseKuwait Kerala Islamic CouncilCondole
    News Summary - The demise of Twaqa Ahmed Maulavi: Kuwait Kerala Islamic Council condoles
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