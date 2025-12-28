Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Kuwait
    28 Dec 2025 9:32 AM IST
    രാ​ജ്യം അ​തി​ശൈ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്; മ​ഴ​ച്ചാ​റ്റ​ൽ, മ​ഞ്ഞി​ൻ ത​ണു​പ്പ്

    ത​ണു​പ്പ് സീ​സ​ൺ മാ​ർ​ച്ച് അ​വ​സാ​നം വ​രെ നീ​ളു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന
    രാ​ജ്യം അ​തി​ശൈ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്; മ​ഴ​ച്ചാ​റ്റ​ൽ, മ​ഞ്ഞി​ൻ ത​ണു​പ്പ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യം അ​തി​ശൈ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങ​ു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ മ​ഴ​ക്കു​പി​റ​കെ രാ​ജ്യ​ത്ത് ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ നേ​രി​യ ത​ണു​പ്പു​നി​റ​ഞ്ഞ​തും ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. ചെ​റു​താ​യി കാ​റ്റും വീ​ശി.

    എ​ന്നാ​ൽ വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ ചാ​റ്റ​ൽ മ​ഴ എ​ത്തു​ക​യും താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. രാ​ത്രി താ​പ​നി​ല കു​ത്ത​നെ താ​ഴ്ന്നു. ഇ​തോ​ടെ രാ​ത്രി ന​ല്ല ത​ണു​പ്പും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു.

    നി​ല​വി​ൽ പ​ക​ൽ മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​സ്ഥ​യും രാ​ത്രി​യും പ്ര​ഭാ​ത​ങ്ങ​ളി​ലും ത​ണു​പ്പു​മാ​ണ്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത​മാ​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കും. വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്കും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. പ​ക​ൽ​സ​മ​യ​ത്ത് മി​ത​മാ​യ​തും മേ​ഘാ​വൃ​ത​വു​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും രാ​ത്രി​യി​ൽ ക​ടു​ത്ത ത​ണു​ത്തും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ധ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​നു​വ​രി, ഫെ​ബ്രു​വ​രി മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ത​ണു​പ്പാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക. ത​ണു​പ്പി​നൊ​പ്പം മ​ഞ്ഞും ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​കും. മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് പ​ര​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത​യും കു​റ​യും.

    വാ​ഹ​ന ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തെ​യും വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ​യും ഇ​ത് ബാ​ധി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ക​ട്ടി​യു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ​വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ ധ​രി​ച്ചി​ട്ട് പോ​ലും ത​ണു​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ലാ​കും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ. ഇ​ത്ത​വ​ണ ത​ണു​പ്പ് സീ​സ​ൺ മാ​ർ​ച്ച് അ​വ​സാ​നം വ​രെ നീ​ളു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    News Summary - The country is heading towards extreme cold; rain, snow bring cold
