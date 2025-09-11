വക്കം മൗലവിയുടെ സമ്പൂർണ കൃതികളുടെ പ്രകാശനം നാളെtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: വക്കം മൗലവി സമ്പൂർണ കൃതികളുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് തല പ്രകാശനവും നവോത്ഥാന സമ്മേളനവും വെള്ളിയാഴ്ച മസ്ജിദുൽ കബീറിൽ നടക്കും. വൈകീട്ട് 6.30 ന് ആരംഭിക്കുന്ന സംഗമം അൽ ജംഇയ്യത്തുൽ സൽസബീൽ ഖൈരിയ്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശൈഖ് അഹ്മദ് മുഹമ്മദ് സഈദ് അൽ ഫാരിസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. യുവപണ്ഡിതനും പ്രഭാഷകനുമായ റിഹാസ് പുലാമന്തോൾ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും. ഔക്കാഫിനെറയും വിവിധ സംഘടനകളുടെയും പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.
ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ കുവൈത്തും യുവതയും സംയുക്തമായാണ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയുടെ സമ്പൂർണ രചന കൈരളിക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്.സംഗമത്തിൽ സമ്പൂർണ കൃതികളുടെ സമാഹാരം വാങ്ങാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക സൗകര്യം ഉണ്ട്. വിവിധ ഏരിയകളിൽനിന്ന് വാഹനം ലഭ്യമാകും. വിവരങ്ങൾക്ക്- 6582 9673, 9782 7920
