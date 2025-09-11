Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 10:16 AM IST

    വ​ക്കം മൗ​ല​വി​യു​ടെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ കൃ​തി​ക​ളു​ടെ പ്ര​കാ​ശ​നം നാ​ളെ

    വ​ക്കം മൗ​ല​വി​യു​ടെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ കൃ​തി​ക​ളു​ടെ പ്ര​കാ​ശ​നം നാ​ളെ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വ​ക്കം മൗ​ല​വി സ​മ്പൂ​ർ​ണ കൃ​തി​ക​ളു​ടെ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ത​ല പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​വോ​ത്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​വും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മ​സ്ജി​ദു​ൽ ക​ബീ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് 6.30 ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സം​ഗ​മം അ​ൽ ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ സ​ൽ​സ​ബീ​ൽ ഖൈ​രി​യ്യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഫാ​രി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. യു​വ​പ​ണ്ഡി​ത​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ റി​ഹാ​സ് പു​ലാ​മ​ന്തോ​ൾ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. ഔ​ക്കാ​ഫി​നെ​റ​യും വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ കു​വൈ​ത്തും യു​വ​ത​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് വ​ക്കം അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ മൗ​ല​വി​യു​ടെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ര​ച​ന കൈ​ര​ളി​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്.സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സ​മ്പൂ​ർ​ണ കൃ​തി​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ഹാ​രം വാ​ങ്ങാ​ൻ സൗ​ക​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യം ഉ​ണ്ട്. വി​വി​ധ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ഹ​നം ല​ഭ്യ​മാ​കും. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്- 6582 9673, 9782 7920

    News Summary - The complete works of Vakkom Moulavi will be published today.
