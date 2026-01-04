Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകൊ​ടും ത​ണു​പ്പ്......
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 1:56 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 1:56 PM IST

    കൊ​ടും ത​ണു​പ്പ്... ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ത​ണു​പ്പ് രൂ​ക്ഷ​മാ​കും

    text_fields
    bookmark_border
    രാ​ത്രി​യും പു​ല​ർ​ച്ച​യും ത​ണു​പ്പു കൂ​ടും
    കൊ​ടും ത​ണു​പ്പ്... ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ത​ണു​പ്പ് രൂ​ക്ഷ​മാ​കും
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് കൊ​ടും ത​ണു​പ്പ്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ ത​ണു​പ്പ് വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ൻ ഇ​സ്സ റ​മ​ദാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. ത​ണു​ത്ത ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ർ​ദ്ദ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റ​വും വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റു​മാ​ണ് ത​ണു​പ്പി​ന്റെ തീ​വ്ര​ത കൂ​ട്ടി​യ​ത്.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​ത​ൽ രൂ​ക്ഷ​മാ​കും. വ​രു​ന്ന ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തേ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രും. പ​ക​ലി​നെ​ക്കാ​ൾ രാ​ത്രി താ​പ​നി​ല വ​ള​രെ താ​ഴെ​യാ​യി​രി​ക്കും. രാ​ത്രി വൈ​കി​യും പു​ല​ർ​ച്ച​യും ത​ണു​പ്പി​ന്റെ ആ​ഘാ​തം കൂ​ടും. ഇ​തി​നൊ​പ്പം താ​പ​നി​ല കു​ത്ത​നെ കു​റ​യും. ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ, മ​രു​ഭൂ​മി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ര​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് താ​പ​നി​ല താ​ഴാ​മെ​ന്നും ഇ​സ്സ റ​മ​ദാ​ൻ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്തി​നൊ​പ്പം അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഉ​പ​ദ്വീ​പി​നെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ ത​ണു​പ്പ് ബാ​ധി​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ടു​ത്ത​മാ​സ​വും ക​ന​ത്ത ത​ണു​പ്പ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. മാ​ർ​ച്ച് അ​വ​സാ​നം വ​രെ ത​ണു​പ്പ് തു​ട​രും.

    മേ​ൽ​വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധം

    പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​ണ​ർ​ത്തി. ത​ണു​പ്പു​കാ​ല​ത്ത് മേ​ൽ​ക്കു​പ്പാ​യ​ത്തി​നൊ​പ്പം ഷൂ​സും തൊ​പ്പി​യും മ​ഫ്ള​റും ക​യ്യു​റ​ക​ളും ധ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ന​ത്ത ത​ണു​പ്പി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ത​ണു​ത്ത കാ​റ്റ്, മ​ഞ്ഞ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന് ചെ​വി മൂ​ടു​ന്ന തൊ​പ്പി​യും മ​ഫ്ല​റും ഗു​ണ​ക​ര​മാ​ണ്. ക​ട്ടി​യു​ള്ള മേ​ൽ​വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ത​ണു​പ്പി​നെ​തി​രെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ന് മ​തി​യാ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:climate changecoldweather update
    News Summary - Very cold... The cold will intensify on Sunday
    Similar News
    Next Story
    X