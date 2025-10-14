Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 12:18 PM IST

    ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് കു​വൈ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ത്തും; ഒ​രു​ക്കം തു​ട​ങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് കു​വൈ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ത്തും; ഒ​രു​ക്കം തു​ട​ങ്ങി
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തും. വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി​യി​ലെ മ​ൻ​സൂ​രി​യ അ​ൽ അ​റ​ബി സ്​​പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബി​ലാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​രി​പാ​ടി.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് പ​ര്യ​ട​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നേ​ര​ത്തെ അ​വ്യ​ക്ത​ത​ക​ൾ നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കേ​ന്ദ്ര വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യോ​ടൊ​പ്പം മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​നും യാ​ത്രാ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് സൗ​ദി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി​യി​ല്ല.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ചെ​യ്ത കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക, നോ​ര്‍ക്ക, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന ല​ക്ഷ്യം. ബ​ഹ്റൈ​നി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​ര്യ​ട​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. 16ന് ​ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ലാ​ണ് പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​മാ​സം 24ന് ​ഒ​മാ​നി​ലും 30ന് ​ഖ​ത്ത​റി​ലും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​വം​ബ​ർ എ​ഴി​ന് കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ട്ടി​ന് യു.​എ.​ഇ​യി​ലും പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ് യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന ഭാ​ഗ​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ടി.​വി. ഹി​ക്മ​ത്ത്

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു



    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന ഭാ​ഗ​മാ​യി ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​ല​യാ​ള മി​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ് യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ എ​ട​ക്കാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ള മി​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ. ​സ​ജി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തെ​കു​റി​ച്ചു വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യി കെ.​ജി. എ​ബ്ര​ഹാം, ജോ​യ​ൽ ജോ​സ്, കെ.​എ​സ്. ശ്രീ​ജി​ത്ത്, അ​ഫ്സ​ൽ ഖാ​ൻ, ബാ​ബു എ​രി​ൻ​ച്ചേ​രി, ഹം​സ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, അ​യൂ​ബ് ക​ച്ചേ​രി, അ​ബീ​ദ്, കെ.​പി.​സു​രേ​ഷ്, അ​ബ്ദു​ൾ അ​സീ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി ഡോ.​അ​മീ​ർ, മാ​ത്യൂ ജോ​സ​ഫ് (വ​ർ​ക്കി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ജെ.​സ​ജി (ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ എ​ട​ക്കാ​ട്, സ​ത്താ​ർ കു​ന്നി​ൽ, ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് (ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ അം​ഗ​ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​മാ​രാ​ണ്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ടി.​വി. ഹി​ക്മ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ത്താ​ർ കു​ന്നി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala CMKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - The Chief Minister will arrive in Kuwait on November 7; the meeting has begun.
    Similar News
    Next Story
    X