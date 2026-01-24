Begin typing your search above and press return to search.
    അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്ത് മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി ; വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും

    അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്ത് മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി ; വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന

    മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗം

    പ്ര​ധാ​ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ, വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തുകു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്ത് മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി.ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ-​ക​ബീ​ർ തു​റ​മു​ഖം, ദേ​ശീ​യ വൈ​ദ്യു​തി ശൃം​ഖ​ല, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ്ജം, കു​റ​ഞ്ഞ കാ​ർ​ബ​ൺ മാ​ലി​ന്യ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗം, ഭ​വ​ന, ന​ഗ​ര വി​ക​സ​നം, പ​രി​സ്ഥി​തി അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​ത​ന്ത്ര മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, മ​രു​ഭൂ​മീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ, വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ദേ​ശീ​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി ന​ട​ത്തി​പ്പി​ൽ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വും മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ ഏ​കോ​പ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ​ർ​ത്തി. പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ സ​മ​യ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സാ​ലിം അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​നൂ​റ അ​ൽ-​മ​ഷാ​ൻ, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ഭ​വ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ മെ​ഷാ​രി, ആ​ക്ടി​ങ് കാ​ബി​ന​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഖാ​ലി​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി സി.​ഇ.​ഒ ശൈ​ഖ് സൗ​ദ് സാ​ലിം അ​സ്സ​ബാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:cabinet committeeeconomic affairsKuwait Newsdevelopment projects
    News Summary - The Cabinet Committee on Economic Affairs reviewed; Development projects will be completed on time
