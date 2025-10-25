Begin typing your search above and press return to search.
    25 Oct 2025 11:02 AM IST
    മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു; പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന

    മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി നി​യോ​ഗി​ച്ച മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി​യു​ടെ 32ാമ​ത് യോ​ഗം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു.

    പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നും നി​ക്ഷേ​പ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും, ചൈ​ന ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം, സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ടി​ത്ത​റ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ സു​ഗ​മ​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ​യും ഏ​കോ​പ​നം തു​ട​ര​ണം. ഇ​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്നും പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രി​ത​ല തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    മു​തി​ർ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഇ​ന്ത്യ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ക​മ്പ​നി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളു​ടെ ഫ​ല​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഏ​ഷ്യ​ൻ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​റു​മാ​യ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സ​മി​ഹ് ജോ​ഹ​ർ ഹ​യാ​ത്ത് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ചൈ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​വും അ​ടു​ത്ത മാ​സം കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തും.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ലോ​ക​നം, നി​ല​വി​ലു​ള്ള ക​രാ​റു​ക​ളു​ടെ​യും ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​ട​ത്തി​പ്പി​ലെ ഏ​കോ​പ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.

